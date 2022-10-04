Путин поддержал создание центра изучения проблематики малых городов

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 октября, поддержал создание в Ивановской области центра изучения проблематики малых городов.

Губернатор области Станислав Воскресенский во время встречи с российским лидером доложил, что такой проект создается в городе Шуе. При этом он пояснил, что финансовая помощь не требуется, а нужно просто устное одобрение этой идеи.

«Хорошо», — сказал Путин.

Он также сошелся с губернатором во мнении, что не все хотят жить в мегаполисе.

21 сентября сообщалось, что за последние несколько лет Воронежская область получила 1,12 млрд рублей на благоустройство малых городов. Средства, выделенные Минстроем, предназначались для 16 проектов благоустройства общественных пространств.

В декабре прошлого года сообщалось, что федеральный бюджет за год выделил на поддержку российским регионам в общей сложности 1 трлн рублей.

В том же месяце правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей регионам на расселение аварийного жилья. Как уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, эти меры позволили расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.