Федеральный бюджет РФ выделит регионам 1 трлн рублей поддержки

Федеральный бюджет с начала 2021 года выделил на поддержку российским регионам в общей сложности 1 трлн рублей, тогда как в 2022-м сумма будет не меньше. Об этом заявил в понедельник, 6 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

«Всего же на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей. В следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована», — отметил Мишустин.

Кроме того, по словам премьер-министра, правительство России выделило на сбалансированность бюджетов российских субъектов почти 30 млрд рублей. Их, соответственно, получат 45 субъектов РФ, добавил Мишустин.

Он также рассказал, что за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Ранее, 2 декабря, Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительно более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году. Он уточнил, что эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.

В конце июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил выделить еще 100 млрд рублей на поддержку регионов. В начале декабря шесть регионов получили более 50% от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки из федерального центра. Полный пакет составил 80 млрд рублей.