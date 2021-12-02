Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство России выделит дополнительно более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина.

«В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 млрд рублей. Будет использовано несколько источников, в том числе из резервного фонда правительства. Большая часть, 79 млрд рублей, поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет», — сообщил Мишустин.

По его словам, эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.

14 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с аварийным жильем остается главной проблемной точкой центральных регионов России.

13 сентября глава государства поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Речь идет о реализации субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 год.

В июле Путин заявил об опережающих темпах строительства жилья в РФ. По словам главы государства, страна вплотную приблизилась к достижению лучшего показателя в данном направлении за всю свою современную историю.