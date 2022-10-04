Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту Гао

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, в результате авиакатастрофы погиб один человек, несколько пострадали. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает панафриканский портал LSI Africa.

«Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали», — говорится в сообщении портала в Twitter.

28 сентября сообщалось о том, что 22 человека погибли при крушении двух военных вертолетов Уганды на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Уганда направила свои войска в ДРК в декабре 2021 года для борьбы с исламистским движением «Союзные демократические силы», действующим на территории обоих государств.