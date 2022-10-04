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Илона Маска пригласили в Крым

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Американского бизнесмена Илона Маска пригласили в Крым после его высказывания о ситуации на Украине. Об этом рассказал глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель во вторник, 4 октября.

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Предприниматель своим визитом покажет всему миру, что Республика Крым является исконно русской землей, которая числилась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке, уверен Гемпель.

«Мы готовы его принять и приглашаем», — заявил он «РИА Новости».

Глава комитета парламента Крыма напомнил, что Москва неоднократно выступала с предложенными вариантами, как предотвратить и разрешить ситуацию на Украине. При этом Киев и его покровители из Штатов не захотели рассматривать это всерьез.

«Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию», — подчеркнул Гемпель.

3 октября бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Вначале он предложил свои пункты по урегулированию отношений между Москвой и Киевом, назвав Крым российским.

Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель заявил, что победа Украины маловероятна.

Референдумы по вопросу о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования воссоединение с Россией в ДНР поддержали 99,23% граждан, в ЛНР 98,42%, в Запорожской области 93,11%, в Херсонской 87,05%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.

Ранее, в марте, Путин заявил о правильности и своевременности решения присоединить Крым к России. Российский лидер подчеркнул, что жители полуострова проявили мужество и патриотизм с февраля по март 2014 года. Они «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», отметил президент.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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