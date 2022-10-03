Офицер рассказал об использовании ВСУ новых типов ракет для HIMARS

Офицер представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Алексей Гетманский 3 октября заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать регион новыми типами ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ночь на понедельник украинские военные нанесли удар по Старобельску из HIMARS. Детский сад, три жилых дома и стадион получили повреждения.

«Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельск», — отметил Гетманский в разговоре с «РИА Новости».

Он уточнил, что новые ракеты начинены вольфрамовыми шариками небольшого диаметра. Такие типы ракет, по словам офицера, предназначены для поражения живой силы противника.

27 сентября Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет из HIMARS по населенному пункту Брянка в ЛНР. Погибли три человека, еще один получил ранения.

Согласно последним данным республики в СЦКК, ВСУ с 17 февраля выпустили в направлении ЛНР более 10 тыс. боеприпасов, включая 335 ракет из HIMARS.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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