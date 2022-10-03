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Лидер партии «Новые люди» оценил важность вхождения новых регионов для России

Лидер партии «Новые люди» Нечаев поддержал ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев назвал ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России «большим, но суровым праздником». Об этом он заявил в понедельник, 3 октября, в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Сегодня день, которого мы долго ждали. Четыре крупных значимых региона входят в состав исторической России, возвращаются на Родину. Свой выбор сделали миллионы людей. <...> Это большой праздник, но праздник суровый, сосредоточенный», — сказал он.

Нечаев подчеркнул, что сейчас особенно важно взять на себя ответственность за решение миллионов людей.

«Выбор сделан! Вместе навсегда!»
Как прошел концерт в честь вхождения в состав РФ новых территорий

«Этот выбор нужно защитить», — указал глава партии.

Отдельное внимание политик уделил вопросам мобилизации, которая, по его мнению, призвана не только защитить жизнь российских солдат и офицеров, границы и безопасность страны, но и «выстраивает безопасность будущей большой России».

Ранее в понедельник депутаты Госдумы единогласно утвердили проекты конституционных законов о вхождении четырех территорий в состав РФ. Согласно документам, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей считаются гражданами России с 30 сентября.

В этот же день законы о ратификации договоров поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. За это решение члены комитета также проголосовали единогласно.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ с главами регионов во время торжественной церемонии в Кремле. Позднее в Москве состоялся праздничный концерт.

После вхождения в состав России четырех регионов будет создан новый федеральный округ. Президент назначит временно исполняющих обязанности глав регионов в течение 10 дней со дня их принятия в РФ.

С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. За интеграцию с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей.

Четыре новых региона войдут в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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