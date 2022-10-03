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В Совфеде поддержали ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ

Конституционный комитет СФ поддержал законы о ратификации договоров с новыми регионами
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России и рекомендовал верхней палате одобрить их. Заседание комитета состоялось в понедельник, 3 октября.

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Прямая трансляция заседания Госдумы сегодня, 3 октября 2022 года, где рассматривают конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

За это решение члены комитета проголосовали единогласно.

«Мы с вами направляем эти четыре договора с рекомендацией к ратификации в комитет по международным делам с заключением, суть которого в том, что они Конституции РФ соответствуют», — сказал председатель комитета Андрей Клишас на заседании.

Он добавил, что федеральные конституционные законы о вступлении в состав РФ новых субъектов будут рассмотрены в комитете Совфеда по конституционному законодательству после одобрения Государственной думой. Как отметил Клишас, заседание комитета по этим вопросам пройдет в среду, участие в нем также примут представители новых субъектов.

Накануне Конституционный суд России одобрил пакет документов, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

После вхождения в состав России четырех регионов будет создан новый федеральный округ. При этом ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года, их руководители будут назваться главами республик. Границы Запорожской и Херсонской областей закрепляются на день принятия в состав РФ, управлять ими будут губернаторы.

30 сентября глава государства подписал договоры о включении в состав РФ с главами регионов во время торжественной церемонии в Кремле. Позднее в Москве состоялся праздничный концерт.

Президент назначит временно исполняющих обязанности глав регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав РФ.

Ранее, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Четыре новых региона войдут в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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