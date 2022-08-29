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США отказались принять «новую норму» КНР по Тайваню

В США заявили, что не примут «новую норму» КНР по Тайваню и продолжат военную помощь острову
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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США не поддерживают позицию Китая по наращиванию военной активности вокруг Тайваня и продолжат оказывать помощь властям острова. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«После поездки спикера [палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси [в Тайбэй] китайцы… пытаются повысить температуру до такой степени, при которой это (активизация военной деятельности у Тайваня. — Ред.) станет новой нормой. Мы публично заявили, что не примем этого», — заявил он в ходе регулярного брифинга для прессы.

Вместе с тем Кирби подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему разделяет политику «одного Китая», а усилия, направленные на обеспечение безопасности в регионе, не означают поддержку независимости Тайваня.

Также представитель Белого дома прокомментировал информацию о предполагаемом появлении китайских беспилотников в воздушном пространстве над Тайванем. По его словам, США не могут подтвердить эти сведения, однако, если данные реальны, они вполне соответствуют актуальному политическому вектору Пекина.

Ранее в понедельник сотрудники тайваньского минобороны сообщили, что в морском и воздушном пространстве острова были замечены 37 самолетов и восемь кораблей народно-освободительной армии Китая.

Со своей стороны Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Накануне пресс-служба Седьмого флота США официально подтвердила плановый проход крейсеров Chancellorsville и Antietam через Тайваньский пролив. Транзит произошел впервые после обострения американо-китайских отношений в начале августа.

После этого Вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Тайвань является частью Китая, но более 70 лет живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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