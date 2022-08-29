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Военкор «Известий» снял мощные удары артиллерии ДНР по ВСУ из гаубицы Мста-Б

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Съемочной группе «Известий» удалось увидеть артиллерийское сражение 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Корреспондент Валентин Трушнин 29 августа рассказал, как бойцы артиллерии ДНР, ранее никогда не воевавшие, наносят точные удары из гаубицы Мста-Б.

«Гаубица Мста-Б, что означает — буксируемая, — самая современная гаубица из советских орудий, которые есть на вооружении ДНР. Калибр 152 мм, дальность прицельного огня — 24 км. Длинный ствол обеспечивает высокую точность», — отметил военкор.

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Как можно заметить на видео, перерывы между стрельбой во время боя — всего несколько минут. После этого поступают новые координаты от воздушной разведки, и батарея снова выпускает несколько снарядов по невидимой цели. Затем орудие опять маскируют и ждут новой команды. Так продолжается целый день.

Боевые расчеты укомплектованы местными жителями, которые почти все до 2014 года не имели никакого отношения к армии. Так, командир батареи, например, работал бухгалтером, и теперь название его профессии стало его позывным. На счету данной батареи — множество разбитых укреплений противника, сожженной техники, есть даже победы в арт-дуэлях.

«Из того, что особенно запомнилось, это когда наша воздушная разведка засекла орудие противника. Оно как раз работало по нам, и нам пришлось работать в ответ. Но мы оказались более настойчивыми, они бросили орудие и уехали на тягаче, а мы добили уже потом их орудие», рассказал Бухгалтер.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВСУ обстреляли сельскохозяйственные постройки в Андреевке в Бердянском районе, где хранились зерновые культуры. Как отметили в мэрии Бердянска, Украина пытается создать предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишить людей питания.

Тогда же корреспондент «Известий» Леонид Китрарь указал, что в Херсоне, сработала система ПВО, и украинские боевики, предположительно, пытаются нанести удар по Антоновскому мосту. Утром в понедельник Китрарь также сообщал о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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