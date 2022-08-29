Система ПВО сработала в Херсоне

В Херсоне сработала система ПВО, предположительно, украинские боевики пытаются нанести удар по Антоновскому мосту. Об этом 29 августа сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Утром в понедельник Китрарь также сообщал о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже представитель экстренных служб региона сообщил, что средства ПВО сбили большую часть украинских ракет.

25 августа украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост под Херсоном. Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны. Мост остался целым.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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