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ВСУ обстреляли сельскохозяйственные постройки в Андреевке

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельскохозяйственные постройки в Андреевке в Бердянском районе, где хранились зерновые культуры. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает мэрия Бердянска.

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«Сегодня около 19:30 украинские оккупанты ударили по сельскохозяйственным постройкам в поселке Андреевка, в которых хранились собранные зерновые. Таким образом Украина пытается создать предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишить людей питания», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

10 августа корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что местные жители в Луганской Народной Республике (ЛНР) не могут собрать урожай с сельскохозяйственных полей уже в течение нескольких недель из-за взрывных устройств, которые оставили радикалы. Российские саперы исследуют каждый метр заминированной территории, для того чтобы обезвредить мины.

Ранее, 29 июля, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, целью было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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