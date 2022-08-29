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В МИД России заявили о деградации политических элит Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В настоящий момент идет процесс деградации политических элит Запада. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь».

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«Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий, остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза», — заявил он.

Дробинин напомнил, что некоторые министры иностранных дел ведущих стран Европы путают географические названия и исторические реалии.

17 июня президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Глава государства также подчеркнул, что в европейских странах во власти меняют друг друга похожие партии, однако в реальности ничего не меняется, что «похоже на ширму». По его мнению, нынешняя обстановка в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма.

19 мая в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Европе не видно политиков, способных принимать самостоятельные решения. Она считает, что европейским странам следовало бы совершить «свой разворот над Атлантикой» и избавиться от американской зависимости.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз деградировал до состояния военно-политического блока. В обоснование своих слов дипломат напомнила об объеме вооружений, который Евросоюз поставил Украине.

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