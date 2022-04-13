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Захарова заявила о деградации Евросоюза в военно-политический блок

Захарова: Евросоюз деградировал в военно-политический блок
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Евросоюз деградировал до состояния военно-политического блока. Об этом в среду, 13 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В обоснование своих слов дипломат напомнила об объеме вооружений, который Евросоюз поставил Украине.

«Это еще раз показывает, что Евросоюз перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно, можно сказать, эволюционирует, а я бы сказала, деградирует в сторону военно-политического образования», — подчеркнула представитель МИД России.

С начала спецоперации России ЕС поставил Киеву вооружений на €1,5 млрд, добавила она. Западу придется ответить за поставки Украине оружия, подчеркнула Захарова.

12 апреля она заявила о превращении Евросоюза в агрессивную военную машину НАТО. Она отметила, что утверждение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза».

9 апреля Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

11 марта Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Он пообещал расширить военную помощь Киеву.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что такое заявление является проявлением озлобленности и остервенелости.

В российском МИДе и политических кругах регулярно призывали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как в марте отмечала Захарова, только за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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