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Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5,5 года колонии за взятки

Продюсер Большаков получил 5,5 года колонии за взятки на съемках сериала «Чикатило»
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Фото: К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян
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Продюсер Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за взятки на съемках сериала «Чикатило». Об этом в понедельник, 29 августа, заявили в пресс-службе Щербинского районного суда.

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Во время съемок одной из сцен продюсер дал полицейским взятку за перекрытие дорог в центре Москвы.

«Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев», — сообщили в суде ТАСС.

Отбывать наказание продюсер будет в колонии общего режима.

Причастных к делу полицейских приговорили к 7,5 и 8,5 года колонии соответственно.

3 августа Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 млн рублей.

По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов с другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве. За взятку (20% от прибыли) им предоставлялись самые выгодные условия заключения государственных контрактов и «полное избавление от конкуренции».

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