Кинокритик назвал главную проблему сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом дракона» ориентирован на поклонников «Игры престолов» и создатели не сделали ничего, чтобы выйти на нового зрителя. На это указал кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

«Главное ощущение от первых двух эпизодов — это очень дорого, очень качественно, прекрасные диалоги и система персонажей, великолепная компьютерная графика. Но есть проблема, которая лично мне кажется почти нерешаемой. «Дом дракона» — это ровно то, чего ждешь от франшизы «Игра престолов», — отметил эксперт.

По его словам, если зрителю что-то не нравилось в оригинальном шоу, например очень длинные диалоги в темных помещениях или обязательная доза умеренной «обнаженки» в каждом эпизоде, то эти пункты не будут нравиться и в приквеле.

«Всё-таки «Дом дракона» — проект, рассчитанный на фанбазу «Игры престолов», здесь ничего не сделано, чтобы ее расширить, нет эксперимента или хулиганства, из-за которых можно было бы вдруг влюбиться в этот сериал, даже если от «Игры престолов» воротило накрепко», — указал Сычев.

Он отметил, что Средневековье можно изображать по-разному. В качестве примера специалист упомянул ленты Алехандро Ходоровского, Йоса Стеллинга и Пола Верхувена.

«Но «Дом дракона» — проект слишком большой, а из-за этого — неповоротливый, не желающий рисковать. Для кого-то это достоинство и лучший подарок. Но не для всех — точно», — резюмировал кинокритик.

26 августа создатели «Дома дракона» объявили, что сериал получит продолжение после завершения первого сезона.

Премьера первого эпизода сериала состоялась 22 августа. Первый сезон «Дома дракона» будет состоять из 10 серий. В главных ролях — Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит. В основе сюжета — времена, которые царили за два столетия до событий «Игры престолов». Сериал рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. Кинолента основана на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Первый эпизод «Дома дракона» посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек, что стало рекордом для площадки.

Как отмечал ранее в августе Джордж Мартин, оба шоу связаны с вопросами власти и борьбой за Железный трон. Однако приквел «Дом дракона», в отличие от «Игры престолов», является более человеческой историей, которая отражает шекспировскую трагедию.