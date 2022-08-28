Кинопасьянс: Михалков в Питере, SHAMAN в Крыму, Маяковка в сборе

В Санкт-Петербурге состоялся первый в истории питчинг проектов для совместного производства стран СНГ — для участия было подано 300 заявок. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), автор хитов «Я — русский» и «Встанем», стал самым популярным артистом по запросам в «Яндексе», более чем вдвое обогнав ближайших конкурентов. На сервисе «Амедиатека» вплоть до 24 октября будут выходить эпизоды «Дома Дракона», главного сериала НВО в 2022 году . В день столетия Театра Маяковского — 29 октября — зрители увидят юбилейный спектакль «Истории» с участием ведущих артистов, которые представят свое любимое из русской классики. «Известия» выбрали самое интересное из мира культуры.

Первый в истории

Фильмы и сериалы стран СНГ перестают считаться в РФ экзотическим продуктом для фестивалей и иммигрантов. Российские компании в новых условиях ищут партнеров по копродукции, кадры и локации в соседних государствах, а те за это получают огромный рынок, большие инвестиции и льготы. Важной точкой в этом процессе стала Международная конференция по совместному производству в рамках Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге. На ней состоялся первый в истории питчинг проектов для совместного производства стран СНГ, целиком намеченный на создание новых партнерств в кинопроизводстве.

Для участия в защите было подано 300 заявок, из них более половины — полнометражные игровые фильмы плюс 96 игровых сериалов, 25 анимационных и 23 документальных проекта.

« Девять стран — участниц конференции — это в какой-то степени восстановление тех связей и традиций, которые были во времена советского кино, — обратился к собравшимся председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. — Был такой пасьянс замечательных национальных картин, который всё равно назывался советским кино».

Кинопасьянс3 Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам народного артиста, сегодня время другое — более жесткое и прагматичное, но возможность начать диалог о совместном производстве наших кинематографий, которые когда-то были единым телом советского кино, — это хорошее дело.

НаSHAMANил

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), автор хитов «Я — русский» и «Встанем», стал самым популярным артистом по запросам в «Яндексе», более чем вдвое обогнав ближайших конкурентов. 22 августа в тренды YouTube попало его новое концертное видео: в День флага России он исполнил в Крыму гимн РФ.

На следующий год у артиста запланировано свыше 100 выступлений в 100 городах России, включая Crocus City Hall в Москве и БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе артиста. При этом музыкант, начавший профессиональную карьеру в 15 лет, не планирует включать в них свои ранее сочиненные песни.

— За 15 лет своей профессиональной творческой деятельности я написал песен 200, и большинство из них остались далеко в прошлом, поэтому выпускать их не планирую, — поделился SHAMAN с «Известиями».

Кинопасьянс Солист группы SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на концерте в рамках фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт – 2022» в день его открытия в Крыму, 16 августа 2022 года Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Он также сообщил, что в планах нет и выпуска дебютного альбома. Публику ожидают только синглы. По мнению обозревателя «Известий» кандидата искусствоведения Сергея Уварова, сделать акцент на концертной деятельности — это перспективное решение.

— В разгар мировой русофобии юноша родом из Новомосковска Тульской области сформулировал чувства глубинного народа, стал голосом национальной гордости. А такая стратегия может сделать из него по-настоящему народного артиста, предпочитающего изоляции в студии встречу с поклонниками в самых отдаленных уголках страны, — отметил эксперт.

Драконовские меры

Вопреки тенденции ухода популярных релизов из отечественных кинотеатров стриминговый сервис «Амедиатека» продолжает сотрудничество с телеканалом HBO MAX, который анонсировал релизы предстоящего сезона.

Отвечая на вопрос «Известий», в пресс-службе «Амедиатеки» уточнили, что на сервисе будут доступны второй сезон комедийной драмы «Белый лотос», сериал «Идол» и второй сезон «Лос страшилкас». Кроме того, на сервисе вплоть до 24 октября будут выходить эпизоды «Дома Дракона», главного сериала НВО в 2022 году.

Кинопасьянс1 Кадр из сериала «Дом Дракона» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/HBO

— В сочетании с теми шоу, выход которых в России сервис подтвердил, это уже дает нам некий контраст последним новостям о том, что тот или иной контент исчезает с российских онлайн-платформ , — прокомментировал ситуацию обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев. — Среди новых тайтлов обращают на себя внимание европейские сериалы, часто очень авторские и необычные.

По словам эксперта, в плане привлечения зарубежного контента «Амедиатека» занимает особое место среди наших стримингов, с ее помощью в России можно будет официально посмотреть нашумевшие сериалы.

Маяковский и магия

В день столетия Театра Маяковского — 29 октября — зрители увидят юбилейный спектакль «Истории» с участием ведущих артистов, которые представят свое любимое из русской классики. Об этом на сборе труппы 22 августа сообщил худрук театра Егор Перегудов. Режиссуру худрук взял на себя, отметив, что день рождения — это всегда про подарки, и он попросил народных артистов выбрать истории, которые им бы хотелось преподнести себе и зрителю.

Кинопасьянс2 Художественный руководитель Егор Перегудов и директор театра Екатерина Лапшина представили коллективу новых членов команды и рассказали о премьерах и творческих проектах сезона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В марте театр собирается сделать подарок еще и любимцу публики Игорю Костолевскому, который в этом сезоне отметит 50 лет службы в Театре Маяковского. Постановка по мотивам последних рассказов Габриэля Гарсия Маркеса , где он сыграет главную роль, будет называться «Вспоминая моих несчастных», ее тоже осуществит Егор Перегудов.

— Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью — когда силой своей фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг, — поделился Егор Перегудов с «Известиями». — Я занимался романом «Сто лет одиночества» с молодыми ребятами, студентами. Сейчас хочется погрузиться в мир писателя с народными артистами — последние произведения Маркеса горькие, исповедальные, но при этом очень жизнеутверждающие.

Среди юбилейных проектов также выставка-инсталляция, которую разместят во всех зрительских пространствах, начиная с гардероба, фойе и заканчивая буфетом; книга-энциклопедия о Маяковке, лаборатория игрового театра, образовательные программы для зрителей.