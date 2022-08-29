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Аксенов назвал фейком заявления о якобы начале Киевом наступления на южном направлении

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Очередным фейком украинской пропаганды назвал глава Крыма Сергей Аксенов заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) о наступлении на южном направлении. Об этом он заявил в понедельник, 29 августа, в своем Telegram-канале.

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Аксенов обратил внимание на серьезные потери, которые несут ВСУ по всем направлениям. Киев, по его словам, занимается «имитациями и изготовлением информационных подделок», чтобы продемонстрировать Западу активность.

Ранее в понедельник в СМИ стали появляться сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

В то же время власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ.

«Наступление ВСУ — оно, на самом деле, некая иллюзия, картина, кино. Никто никуда не наступает, никто никуда не отступает. Это всё фантазия. Живем спокойно, развиваемся и перестаем паниковать», — отметил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Утром того же дня корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. Он рассказал, что сработала системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже стало известно, что большая часть украинских ракет при утреннем обстреле Херсонской области была сбита.

Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных, под который она перешла в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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