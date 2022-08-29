Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ

Слухи о якобы наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге — фантазия и некая иллюзия, заявил «Известиям» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов 29 августа.

«Наступление ВСУ — оно, на самом деле, некая иллюзия, картина, кино. Никто никуда не наступает, никто никуда не отступает. Это всё фантазия. Живем спокойно, развиваемся и перестаем паниковать», — отметил он.

Стремоусов посоветовал жить реалиями.

«Чем больше обстреливают нацисты Херсон, тем больше людей пойдут на референдум. Истинное лицо нацистов вскрылось этими угрозами», — добавил он.

Ранее, 29 августа, в СМИ появились сообщения о том, что на южном фронте ВСУ якобы начали наступление. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал такие данные очередным фейком и вбросом украинской пропаганды. По его словам, украинские формирования несут серьезные «потери и на южном, и на всех остальных направлениях».

Эксперт в области безопасности Роберт Фарли 26 августа предрек чудовищное поражение украинской стороне в случае попытки контрнаступления на южном направлении. По его мнению, неудачное наступление может открыть уязвимые места в оборонительной позиции Украины.

21 июля также появлялась информация о том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию страны западного вооружения не окажут существенного влияния на ситуацию на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию для самих украинских военных.

По мнению военных специалистов, Украина потерпит крах, если попробует перейти в наступление, и потеряет еще ряд территорий.

В Киеве же позднее отмечали, что слухи о наступлении были частью информационной атаки. Так, 9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что украинская сторона ведет против Москвы «креативную войну», ключевой задачей которой является деморализация Вооруженных сил России, а заявления о планах начать контрнаступление на юге были частью информационно-психологической операции.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».