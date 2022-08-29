Единственная в поселке под Бериславом школа разрушена после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бериславский район Херсонской области, в результате чего была разрушена единственная школа в поселке под Бериславом. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На кадрах видно, что здание сильно пострадало — все окна выбиты, верхний этаж школы практически разрушен.

«Школ больше нет, она была единственная в небольшом поселке. Здесь учились 112 детей. К 1 сентября школа не откроется, от нее фактически ничего не осталось», — рассказал корреспондент.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Андрей Костюк заявил, что накануне ВСУ нанесли четыре удара по школе, чем превратили ее в руины. Прямым попаданием был разрушен и центр занятости Бериславского района — осколками повреждено пятиэтажное здание, полностью вылетели окна.

Утром 29 августа Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже представитель экстренных служб региона сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть украинских ракет.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.

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