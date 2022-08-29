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ВСУ разрушили школу и центр занятости в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел Бериславского района Херсонской области, в результате разрушены школа и центр занятости. Об этом 29 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Андрей Костюк.

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«Вчера в результате обстрела была разрушена Шляховская школа — четыре попадания, полные руины. Прямым попаданием был разрушен центр занятости. Осколками было повреждено пятиэтажное здание, полностью вылетели окна, повреждена крыша. В Дудчанах был поврежден детский сад — полностью разрушен. В обед вы слышали выстрелы — были попадания в [Бериславский] райпотребсоюз, где вообще нет военных. Стреляют по зданиям, разрушая инфраструктуру города», — сказал он.

Ранее в этот день ВСУ вновь подвергли массовому обстрелу город Новая Каховка. Удар пришелся в ГЭС и шлюзовый канал.

Боевики регулярно обстреливают территорию Каховки. Так, в ночь на понедельник националисты нанесли еще три ракетных удара по Каховской гидроэлектростанции. Перед этим ВСУ четыре раза атаковали Новую Каховку. Были отмечены прилеты в центр города и район ГЭС. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

27 августа в ходе удара множество украинских ракет были сбиты системами ПВО. 24 августа около 10 ракет было выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Ранее, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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