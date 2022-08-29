Аксенов назвал фейком заявления ВСУ о наступлении на южном направлении

Заявления Вооруженных сил Украины (ВСУ) о наступлении на южном направлении являются очередным фейком украинской пропаганды. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что ВСУ несут жесточайшие потери на всех направлениях. По его словам, Киев занимается «имитациями и изготовлением информационных подделок», чтобы показать активность Западу.

Ранее в этот день в СМИ появились сообщения о том, что на южном фронте ВСУ якобы начали наступление.

В свою очередь замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил «Известиям», что слухи о якобы наступлении ВСУ на юге — это фантазия и некая иллюзия. По его словам, «никто никуда не наступает».

Утром в понедельник корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже представитель экстренных служб региона сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть украинских ракет.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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