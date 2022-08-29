В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ

В городе Новая Каховка в Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об этом сообщил в понедельник, 29 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

По его словам, воздушная тревога в городе звучит не смолкая, но полная эвакуация населения пока не планируется.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — сказал Леонтьев ТАСС.

Всего за сутки ВСУ нанесли более 10 ракетных ударов. В частности, был обстрелян рынок, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек. Разбитыми оказались и другие строения, некоторые магазины уничтожены полностью.

В том числе повреждения получила школа. Несмотря на усиленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), учебный год начнется вовремя, добавил глава района.

Боевики регулярно обстреливают территорию города. Так, в ночь на понедельник украинские войска нанесли еще три ракетных удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и комплекса «Точка-У». По словам Леонтьева, от катастрофы спасла успешная работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне сообщалось, что ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. До этого, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну из турбин станции.

В городе продолжают работают спасатели и взрывотехники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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