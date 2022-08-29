Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Новая Каховка в Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об этом сообщил в понедельник, 29 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

Детектор паники: какие цели преследовал Киев при обстреле Новой Каховки
В городе разрушены хранилище удобрений, сотни жилых домов, больница и склад с гуманитарной помощью

По его словам, воздушная тревога в городе звучит не смолкая, но полная эвакуация населения пока не планируется.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — сказал Леонтьев ТАСС.

Всего за сутки ВСУ нанесли более 10 ракетных ударов. В частности, был обстрелян рынок, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек. Разбитыми оказались и другие строения, некоторые магазины уничтожены полностью.

В том числе повреждения получила школа. Несмотря на усиленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), учебный год начнется вовремя, добавил глава района.

Боевики регулярно обстреливают территорию города. Так, в ночь на понедельник украинские войска нанесли еще три ракетных удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и комплекса «Точка-У». По словам Леонтьева, от катастрофы спасла успешная работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне сообщалось, что ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. До этого, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну из турбин станции.

В городе продолжают работают спасатели и взрывотехники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022