Аналитик объяснила причину резкого снижения цены на газ в Европе

Падение цен на газ в Европе в понедельник, 29 августа, может быть связано с информацией о том, что ряд стран Евросоюза уже заполнил свои подземные газохранилища (ПГХ) почти на 90% и готов к зиме. Об этом рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, резкие падения и взлеты на бирже происходят чаще всего под воздействием спекулятивных настроений. Ранее в этот же день на открытии торгов биржевые цены на газ в Европе упали ниже $2800 за 1 тыс. куб. м после роста выше $3500 за тысячу кубометров на прошлой неделе. Чуть позже цена на этот ресурс на нидерландском хабе TTF на торговой площадке ICE вернулась к уровню $3000.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газохранилища в ФРГ в преддверии отопительного сезона заполняются рекордными темпами. Он подчеркнул, что рассчитывает достичь целевого показателя октября — 85% — в начале сентября, пишет Bloomberg. В понедельник на пресс-конференции Хабе отметил, что высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания.

«Скорее всего, падение могло быть связано с информацией о том, что ряд стран ЕС уже заполнил свои подземные хранилища газа на 80–90%. Это означает, что страны, которые на данный момент имеют почти заполненные ПХГ, к зиме уже готовы», — сказала Мильчакова.

Лидируют в этом Португалия и Польша, заполнившие свои ПХГ газом на 100%. Также более чем на 80% заполнили хранилища газа Германия и Франция, добавила аналитик. Ранее Еврокомиссия ставила задачу всем странам ЕС до 1 ноября, то есть до начала отопительного сезона в Европе, заполнить ПХГ не менее чем на 80%. Соответственно, страны, у которых заполняемость уже сегодня близка к 100%, легче переживут зиму, констатировала Мильчакова.

Поэтому биржевые спекулянты используют эту новость как повод для игры на понижение, подчеркнула эксперт. Однако краткосрочная передышка в росте цен пока не говорит о развороте тренда — если осень окажется холоднее ожиданий, то страны — лидеры по заполняемости ПХГ начнут расходовать газ из хранилищ так же быстро, как их и заполняли, заключила Мильчакова.

В сентябре, по прогнозу Freedom Finance Global, стоимость газа по-прежнему может резко колебаться, примерно в рамках $2000–3500 за тысячу кубометров.

Высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания. Об этом 29 августа на пресс-конференции заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Западу. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.