Москвичей предупредили о смене погоды на осеннюю

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 29 августа, рассказала «Известиям» о предстоящей погоде в Москве на текущей неделе.

Как отметила специалист, в первые дни сентября Московский регион перейдет из лета в осень. В понедельник и вторник сохранится жаркая погода, температура воздуха составит +26…+28 градусов. В последующие дни постепенно начнется движение более холодного воздуха, местами будут дожди, а 31 августа ночная температура останется на уровне +15…+17 градусов. Дневная температура за счет дождя существенно понизится, до +21…+23 градусов.

«В последующие дни температура продолжит понижаться и к концу недели в ночные часы составит +11…+13, а днем — +15…+17 градусов. Уже к 3 сентября погода станет еще холоднее, в ночные часы — +4…+9, а днем не больше +10…+15 градусов», — заключила Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета. 29 августа в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник москвичей ожидает погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем с грозой, до +29 градусов.