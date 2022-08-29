Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем с грозой и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, 29 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве ожидается от 27 до 29 градусов выше нуля, ночью — понижение до +18 градусов.
На территории Московской области метеорологи обещают от 25 до 30 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 28 августа рассказал, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. По его словам, 1 сентября ожидается уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.
Вильфанд также сообщил, что последний летний месяц 2022 года в Москве побил рекорд аномально теплого августа 2010 года, став самым жарким за всю историю метеонаблюдений.