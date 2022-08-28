Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Последний летний месяц 2022 года в Москве побил рекорд аномально теплого августа 2010 года, став самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — пояснил он в беседе с ТАСС.
Регулярные метеонаблюдения в российской столице ведутся с 1879 года.
Ранее в воскресенье Вильфанд сообщил, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. Синоптик добавил, что 1 сентября ожидаются уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.