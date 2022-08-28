Синоптик спрогнозировал окончание жары в Москве

Жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действие стационарного антициклона, который дирижирует погодой над европейской частью России, будет длиться до понедельника включительно, температура еще до 30 градусов, во вторник дневная температура понизится. Расчеты показывают, что наиболее заметное изменение погоды произойдет в среду», — цитирует его «Интерфакс».

К 31 августа температура воздуха в столице плавно снизится до + 19...+24 градусов. 1 сентября ожидается уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.

28 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этот день станет последним засушливым в Москве. В течение воскресенья в столице сохранится облачная погода без значительных осадков. Температура воздуха при этом прогреется до +30 градусов.

В настоящий момент в российской столице температура воздуха колеблется в диапазоне от +28 до +30 градусов. В Московской области разброс чуть шире — от +26 до +31. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 м/с.