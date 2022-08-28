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Синоптик назвал 28 августа последним днем засухи в Москве

Синоптик Тишковец назвал 28 августа последним днем засухи в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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28 августа станет для жителей Москвы последним днем затянувшейся засухи. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По данным синоптика, в течение всего дня в столице сохранится облачная погода без значительных осадков. Температура воздуха при этом прогреется до +30 градусов.

«Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура всё равно будет выше климатической нормы на 7–9 градусов», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».

В настоящий момент в российской столице температура воздуха колеблется в диапазоне от +28 до +30 градусов. В Московской области разброс чуть шире — от +26 до +31. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 м/с.

В Москве был побит 70-летний температурный рекорд для 26 августа — воздух прогрелся до +30,3 градуса. Предыдущий максимум в +28,9 градуса был зафиксирован в 1969 году.

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