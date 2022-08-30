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Игра по правилам: что будет с курсом валют этой осенью

Большинство аналитиков ожидают ослабления рубля из-за роста импорта и нового бюджетного правила
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Почти весь конец лета рубль провел в районе отметки 60 за доллар и евро, но осенью российскую национальную валюту ждет довольно значительное ослабление, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Этому будут способствовать новое бюджетное правило, восстановление импорта и потребность экспортеров в более высокой маржинальности своего бизнеса. В каком диапазоне установится новый валютный баланс — в материале «Известий».

То, что доктор прописал

Российский рубль завершил последнюю полную неделю лета у отметок 60,5 за доллар и 60,6 за евро, но впереди его ждет практически вынужденное движение вниз до более справедливых отметок. Дело в том, что этим летом фиксировался рекордный внешнеторговый профицит, ставший результатом значительного перекоса российской трансграничной торговли в пользу экспорта. Из-за этого валюты в стране стало в избытке, а спроса на нее практически нет: сезонный туризм переориентировался на внутрироссийские направления, импорт по многим товарным категориям так и не заработал в полную силу (если говорить, например, о тех же автомобилях).

Как объясняет управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, крепкий рубль приводит российскую экономику к «голландской болезни»: в долгосрочной перспективе ввозить товар в страну становится выгоднее, чем развивать собственное производство.

Игра по правилам
порт
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Вместе с тем падает и маржинальность бизнеса, ориентированного на экспорт. Это, как отмечают аналитики профильного Telegram-канала РДВ, хорошо отражают недавно опубликованные финансовые результаты лесопромышленного холдинга «Сегежа»: в I квартале года при среднем курсе 89,3 рубля за доллар его операционная прибыль составила 8,4 млрд рублей при операционной марже 24%, во II квартале при курсе 67,1 рубля за доллар те же показатели составили 2,2 млрд рублей и 8% соответственно, а в III квартале при курсе вблизи 60 рублей за доллар весь бизнес уже рискует выйти к нулевым либо вовсе отрицательным показателям. Ранее на низкую рентабельность бизнеса жаловались и металлурги.

— Российскому экспорту для эффективной конкуренции в новых условиях нужен рубль слабее. Власти говорят про 70–80 рублей за доллар. Однако с учетом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, для конкурентоспособности рубль нужен еще выше, чем 80 рублей за доллар, — уверены в РДВ.

Пока опрошенные «Известиями» аналитики видят только два инструмента, способных развернуть рыночный тренд и вернуть рубль к ослаблению. Как отмечает независимый инвестиционный советник и партнер сервиса «Советники Винвестора» Кристина Агаджанова, этому поспособствуют запуск нового бюджетного правила и постепенный рост параллельного импорта.

Игра по правилам_4
Пункт обмена валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важно и то, что ослабление рубля будет фактически способствовать наполнению бюджета, что особенно важно ввиду потребности в наращивании госрасходов при структурной трансформации экономики: уже в июле дефицит вышел на отметку 892 млрд рублей против достигнутого годом ранее профицита в размере 261 млрд рублей.

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— Рынки ждут выхода Минфина РФ с покупками валюты дружественных стран. Для России будет выгоден курс ближе к 80. Это позволит помочь экспортерам как главному источнику наполнения бюджета. Вопрос лишь, когда это произойдет — сам выход и сроки возвращения курса к 80, — говорит директор PWeM invest Яна Конюхова.

Пора привыкать к другим курсам

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в свою очередь, отмечает, что резких движений на валютном рынке этой осенью ждать не стоит: регулятор и правительство не могут допустить новой волны паники, как в марте этого года. Процесс роста курсов иностранных валют будет контролируемым.

С другой стороны, важно понимать, что интерес бизнеса и инвесторов на Мосбирже к самим долларам и евро будет продолжать слабеть, а к юаню и номинированным в них инструментам — наоборот, расти. То же будет происходить и с другими валютами дружественных стран, так что в обозримом будущем скорее стоит ориентироваться на их курсы, а не на более привычные пары.

Игра по правилам
юань
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— Ожидается продолжение роста объема торгов с китайской валютой за счет роста спроса на нее со стороны банков и бизнеса и со стороны населения РФ из-за потребности в более-менее стабильной расчетной валюте и валюте для сбережений, — говорит Кристина Агаджанова. — С Китаем у нас на данный момент самый большой товарооборот, если говорить в разрезе стран мира, и в дальнейшем ожидается рост показателей двусторонних внешнеэкономических отношений.

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С тем, что юань остается одним из главных кандидатов на роль альтернативы доллару и евро, в беседе с «Известиями» соглашается и Федор Сидоров. Этому будет способствовать и рост числа биржевых инструментов, номинированных в этой валюте.

На российском рынке появляется всё больше финансовых инструментов, номинированных в юанях. Российские эмитенты занимают через облигации в китайской валюте, постепенно появляются доступы к китайским акциям и предложения депозитов в юанях. Ну и главное — торговый оборот между Россией и Китаем будет расти, замещая долю Евросоюза и США, и торговля будет проходить в национальных валютах, — уверен и Дмитрий Александров из ИК «Иволга Капитал».

С альтернативами юаню ситуация пока остается более сложной, соглашаются опрошенные «Известиями» эксперты. Один из вариантов — гонконгский доллар, в котором номинированы недавно вышедшие на российский рынок акции компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Однако он же несет в себе и определенные риски.

— Гонконгский доллар удобен своей привязкой к американской валюте, однако он содержит в себе риски существенной волатильности в случае эскалации отношений между Тайванем и Китаем. Одновременно с этим первичный запуск акций Гонконгской биржи показал довольно ограниченный интерес российских инвесторов к этому рынку. Так что я бы не ждал резкого роста оборотов, для развития сегмента требуется время, — констатирует Александров.

Игра по правилам
гонконгский доллар
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene

Считать каким-то серьезным ориентиром котировки гонконгского доллара в России не получится в ближайшие 8–10 месяцев, пока на рынке не появятся ликвидность и здоровая конкуренция, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Но несмотря на весь потенциальный интерес к инструменту, у него могут появиться и другие альтернативы.

Альтернативой доллару Гонконга может быть дирхам ОАЭ, так же как и доллар Гонконга, привязанный к доллару США. Только привязка эта более жесткая. Но нужно понимать, что использование таких квази-долларов — это кредитные риски уже более высокого порядка, — подытожила Яна Конюхова из PWeM Invest.

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