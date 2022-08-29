Пушилин допустил новые попытки ударов ВСУ по местам содержания пленных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться снова ударить по местам содержания пленных. Об этом 29 августа заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, Киев попытается не позволить им дать публичные показания в качестве свидетелей, однако военные усилили меры безопасности для минимизации такой возможности.

«Пленные, понимая, как развивается ситуация и с приближением трибунала, и с проведением судов непосредственно в республике, осознают все перспективы и начинают сотрудничать, говорить…» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что фиксируется заинтересованность в уничтожении такого рода свидетелей.

«Гарантий, что противник не попытается сейчас опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, сейчас никто не даст», — заключил он.

20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удар украинских войск по СИЗО в Еленовке в ДНР, где находились пленные бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях боевиков.

Артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. Погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела. Отмечалось, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обратил внимание, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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