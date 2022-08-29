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Пушилин допустил новые попытки ударов ВСУ по местам содержания пленных

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться снова ударить по местам содержания пленных. Об этом 29 августа заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По его словам, Киев попытается не позволить им дать публичные показания в качестве свидетелей, однако военные усилили меры безопасности для минимизации такой возможности.

«Пленные, понимая, как развивается ситуация и с приближением трибунала, и с проведением судов непосредственно в республике, осознают все перспективы и начинают сотрудничать, говорить…» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что фиксируется заинтересованность в уничтожении такого рода свидетелей.

«Гарантий, что противник не попытается сейчас опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, сейчас никто не даст», — заключил он.

20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удар украинских войск по СИЗО в Еленовке в ДНР, где находились пленные бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях боевиков.

Артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. Погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела. Отмечалось, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обратил внимание, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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