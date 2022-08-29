Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

Страны Балтии предложили Еврокомиссии свои идеи по ограничениям в отношении России в рамках 8-го пакета антироссийских санкций. Предлагается ввести меры в отношении торговли, энергетики, а также новые ограничения по SWIFT, сообщил 29 августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с немецкой газетой Die Welt.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций - прим. ТАСС) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — приводит газета слова эстонского дипломата.

Ранее, 27 августа журнал The Economist также признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

24 августа британское издание The Spectator указало на то, что западным странам не удалось экономически изолировать Россию, несмотря на попытки нанести ей ущерб санкциями. В материале предполагается, что Россия смогла наладить поставки своих товаров через третьи страны, в том числе в Великобританию.

15 августа Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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