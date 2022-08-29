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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

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Аналитик британского издания Daily Express Тибо Спирле в воскресенье, 28 августа, заявил, что Россия может нанести Европе «смертельный удар», окончательно перекрыв прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».

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Спирле высказал опасения, что приостановка работы газопровода, объявленная Москвой с 31 августа по 2 сентября, может быть продлена и станет «смертельным ударом» для Европы, отмечает телеканал «Звезда».

Аналитик со ссылкой на эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу добавил, что полное закрытие трубопровода может привести к истощению запасов газа в ЕС уже к началу 2023 года, пишет RT.

Спирле отметил, что ЕС сократил долю РФ в поставках топлива, однако признал, что Европа по-прежнему зависит от российских энергоносителей. Как пишет НСН, у Европы по-прежнему нет альтернативных поставщиков, способных полностью закрыть дефицит.

По словам обозревателя, трубопровод уже закрывался по техническим причинам на 10 дней, что вызвало беспокойство в Европе. Страны захотели себя обезопасить и стали в экстренном порядке заполнять свои газовые хранилища, сообщает Life.ru.

26 августа ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Евросоюза от временной остановки газопровода «Северный поток». По словам специалиста, они будут невелики: в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 млн кубометров газа, а среднесуточное потребление в Германии составляет около 250 млн кубометров. Если прокачку газа остановят на более длительный срок, то цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти, пишет сайт kp.ru.

В тот же день биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Власти ряда стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан.

Ранее 28 августа эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич, признал, что Россия может год не поставлять газ в Европу без каких-либо последствий для себя, передает агентство Bloomberg. Он посчитал, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до $20 млрд долларов в квартал даже при сокращении объема поставок, сообщает телеканал «360».

22 августа сообщалось, что цена газа в Европе превысила $2900 за 1 тыс. кубометров впервые с марта. Ранее, 19 августа, «Газпром» объявил о приостановке работы «Северного потока» на три дня для проведения планового технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая». После этого магистраль вернется к показателю прокачки в 33 млн куб. м в сутки.

Ранее в августе представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

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