Запад не сможет выйти победителем из конфликта вокруг Украины, а подход США к кризису в итоге столкнется с «жесткой и неудобной правдой». Такое заявление в своей статье для The National Interest сделал обозреватель журнала, философ и сотрудник Института Пирсона Рамзи Мардини.

«Запад не выигрывает <в конфликте>. Решающая победа на Украине нереалистична и не стоит опасностей и затрат, связанных с ее достижением. Даже если прибудет дополнительная поддержка Запада, это не остановит Россию», — написал Мардини, подчеркнув, что при любом варианте урегулирования ситуации «отвергнуть условия Москвы будет очень трудно».

Эксперт пишет, что для украинских формирований ситуация становится всё более плачевной, однако Запад не стремится менять свою позицию и договариваться дипломатическим путем. При этом продолжающаяся помощь Запада киевскому режиму будет провоцировать Россию на расширение географии спецоперации, говорит Мардини.

Он также отмечает, что де-факто Украина используется западными странами в «опосредованной войне» против России, поэтому итоговые договоренности должны будут включать в себя не только переговоры РФ и Украины, но и соглашения с Западом, потому что причина конфликта кроется в его агрессивной политике.

Обозреватель призвал американские власти признать вину в провокации конфликта вокруг Украины и отказаться от лжи и пропаганды, которую они используют против России. В том же материале Мардини отметил, что разведывательные службы США ошиблись насчет планов Кремля в Донбассе, основываясь на неправильной трактовке непроверенных данных.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. По ее словам, американская сторона участвует в управлении персоналом украинских вооруженных формирований.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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