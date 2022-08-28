NI сообщил о просчете спецслужб США относительно планов России на Украине
Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине. Об этом 12 августа рассказал обозреватель The National Interest (NI) Рамзи Мардини.
По его словам, американские спецслужбы делали различные предположения и давали прогнозы по ходу спецоперации, однако все их выводы были основаны на непроверенной информации и теории вероятности. В итоге Вашингтон интерпретировал данные так, как было удобно ему.
Мардини заявил, что система контрразведки России оказалась нерешенной проблемой для западных специалистов. Он уточнил, что почти все предупреждения и прогнозы экспертов американской разведки оказались ложными и не оправдались.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отметил колумнист.
Действия разведки в итоге ввели в заблуждение американскую общественность, которая оказалась вовлечена в дорогостоящее и рискованное противостояние с Россией, заключил автор.
Мардини также заявил, что западные СМИ и политики жестоко обманывают граждан своих стран, раздувая российскую «угрозу» и проводя проукраинскую информационную работу. По его словам, истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. По ее словам, американская сторона участвует в управлении персоналом вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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