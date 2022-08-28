Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине. Об этом 12 августа рассказал обозреватель The National Interest (NI) Рамзи Мардини.

По его словам, американские спецслужбы делали различные предположения и давали прогнозы по ходу спецоперации, однако все их выводы были основаны на непроверенной информации и теории вероятности. В итоге Вашингтон интерпретировал данные так, как было удобно ему.

Мардини заявил, что система контрразведки России оказалась нерешенной проблемой для западных специалистов. Он уточнил, что почти все предупреждения и прогнозы экспертов американской разведки оказались ложными и не оправдались.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отметил колумнист.

Действия разведки в итоге ввели в заблуждение американскую общественность, которая оказалась вовлечена в дорогостоящее и рискованное противостояние с Россией, заключил автор.

Мардини также заявил, что западные СМИ и политики жестоко обманывают граждан своих стран, раздувая российскую «угрозу» и проводя проукраинскую информационную работу. По его словам, истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. По ее словам, американская сторона участвует в управлении персоналом вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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