Западные СМИ и политики жестоко обманывают граждан своих стран, раздувая российскую «угрозу» и проводя проукраинскую информационную работу. Об этом 12 августа написал обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — пишет автор.

Именно поэтому Вашингтон и Киев доносили гражданам свою интерпретацию событий и не подвергались особому контролю.

Благодаря дезинформации жителей США вынудили поддерживать антироссийскую позицию, оправдав огромные затраты страны, отмечает «Газета.Ru».

В июле в МВД Латвии заявили об усталости страны от украинских беженцев. По словам главы ведомства, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

В середине июня швейцарский телеканал SRF News рассказал, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одни из проблем, с которыми столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.