Инвестор Волкова рассказала об экономии до 50% на сборах ребенка в школу

Инвестор Татьяна Волкова рассказала о способах, которые помогают сэкономить почти 50% от затрат на сборы ребенка в школу.

В беседе с порталом News.ru специалист посоветовала выбирать онлайн-шоппинг. По ее мнению, он поможет сэкономить. Также она призвала сравнивать предложения по цене и пользоваться кэшбеками.

Волкова указала на то, что в Сети возможно найти дешевые аналоги дорогих брендов. Также она отметила, что лучше всего начинать сборы в школу заранее, например, в конце весны или начале лета, когда спрос на школьные товары минимален, как и цены. Либо, по словам инвестора, можно дождаться начала сентября, когда начнется сезон распродаж, пишет сайт kp.ru.

«Покупая в интернет-магазинах вы экономите от 10% до 30% стоимости всего. А на некоторых ресурсах можно найти акции «3 по цене 2». С учетом всех этих акций можно сэкономит до 50% от затрат», — объяснила Волкова.

Если заранее подготовиться к школе не получилось, эксперт советует купить перед началом учебного года только необходимое, а массовые приобретения отложить на начало сентября.

В этот же день флорист Екатерина Александрова рассказала, как сэкономить на букете к 1 сентября. По ее словам, сэкономить можно за счет отказа от лишних украшений или покупки готовой цветочной композиции в коробочке. Так, например, до 1,5 тыс. рублей можно сэкономить, если разбавить букет веточками лаванды или колосьев пшеницы, пишет РИАМО. Приобретать букет лучше 31 августа.

27 августа эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина рассказала телеканалу «360», как грамотно собрать ребенка в школу. В частности, она также рекомендовала онлайн-шоппинг. Также лучше покупать необходимые по спискам, чтобы избежать спонтанных и ненужных покупок. Между тем, эксперт призвала не экономить на обуви.

28 августа «Известия» со ссылкой на итоги опроса, проведенного СДЭК и СК «Росгосстрах Жизнь», сообщали, что две трети родителей (65%) выделяют своим детям, которые учатся в школе, в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц. Уточняется, что 46% опрошенных выдают школьникам определенную сумму в оговоренный срок. Каждый десятый выделяет своему ребенку до 10 тыс. рублей, отдельные родители не считают, сколько денег дают детям.

Расходы же школьников контролируют только 10% опрошенных родителей, пишет НСН.

26 августа кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что готовиться к учебному году необходимо не только детям, но и их родителям. Она пояснила, что главное для родителей — подготовить не детей, а себя, поскольку изменится ритм жизни.

23 августа детский и семейный психолог Мария Серебрякова рассказала Pravda.Ru, что в преддверии 1 сентября усиливается тревога у ребенка и родителей. В этой связи она посоветовала последние дни перед началом учебного года провести с удовольствием для всех: гулять, вспоминать лето, вместе решать, чем интересно заняться после 1 сентября — распланировать задачи на учебный год. Например, можно обсудить, какие секции и кружки ребенок хотел бы посещать.

В мае сообщалось, что в Московской области построят 20 новых школ в рамках президентского проекта «Современная школа». Как рассказал глава региона Андрей Воробьев, Подмосковье растет, школ на всех детей не хватает, поэтому было принято решение о реализации этого проекта. Так, в частности, четыре школы появятся в Одинцове, две — в Красногорске, Балашихе, Домодедове, в Лобне построят школу на 2 тыс. мест, уточняет телеканал «Звезда».