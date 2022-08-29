Психолог Колосова рассказала, что к школе нужно готовить не только детей, но и родителей

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что готовиться к учебному году необходимо не только детям, но и их родителям.

В беседе с News.ru 26 августа специалист отметила, что главное для родителей — подготовить не детей, а себя, поскольку изменится ритм жизни.

«Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка: вот опять начнется домашка или еще что-то. Ребенок очень чувствует настроение взрослого человека», — цитирует Колосову телеканал «360».

По словам психолога, родителям лучше заранее помочь ребенку подготовить учебники, купить канцтовары, тетради, одежду и другие принадлежности.

«Относитесь к этому легче. Это прекрасное время, когда можно учиться всей семьей», — отметила специалист.

Колосова добавила, что не нужно вселять в детей чувство страха школы. Также не стоит допускать агрессивное поведение в адрес детей и упрекать, что «разленились за лето», пишет сайт kp.ru. Специалист пояснила, что ребенок должен идти в детский сад или школу с удовольствием, пишет «Москва 24».

25 августа психолог Роман Таланов в беседе с Life.ru дал советы по подготовке будущих первоклассников к школе. По словам специалиста, наладить режим стоит за две недели до начала учебы, также нужно помочь ребенку адаптироваться к незнакомому коллективу. Таланов отметил, что школа не должна стать для детей испытанием, поэтому нужно обращать внимание на то, в каком состоянии они находятся утром. Также важно не пытаться заранее освоить с ребенком школьную программу, пишет RT.

В тот же день семейный психолог Наталья Наумова перечислила типичные ошибки родителей первоклассников. По словам специалиста, прежде всего нельзя рассказывать ребенку о личном негативном школьном опыте. Кроме того, часто родители обещают всячески поощрять чадо за успехи в учебе: это является распространенной ошибкой. Таким образом родители возлагают на ребенка большую ответственность, что приводит к тревожности, пишет НСН.

22 августа руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская рассказала о способах получить отгул 1 сентября и сходить с детьми на линейку. Так, можно оформить ежегодный отпуск, который «захватит 1-е число», или взять один день за свой счет. Специалист уточнила, что некоторым сотрудникам положен дополнительный отпуск, например за особые условия труда. Его можно использовать для того, чтобы провести День знаний вместе с детьми.