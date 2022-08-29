Реклама
Прямой эфир
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Экономика
Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию
Наука
Глава NASA рассказал о будущей жизни людей на Луне
Мир
В МВД Австрии опровергли информацию об убийстве Вовк
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Спорт
Во Франции начато расследование о вымогательстве у футболиста Погба
Мир
В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Общество
Строительство Академии креативных индустрий завершится в декабре

Психолог Колосова рассказала, что к школе нужно готовить не только детей, но и родителей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что готовиться к учебному году необходимо не только детям, но и их родителям.

Тяжело в учение: как подготовить ребенка к возвращению в школу
Педагоги и психологи дали советы по восстановлению режима после летних каникул

В беседе с News.ru 26 августа специалист отметила, что главное для родителей — подготовить не детей, а себя, поскольку изменится ритм жизни.

«Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка: вот опять начнется домашка или еще что-то. Ребенок очень чувствует настроение взрослого человека», — цитирует Колосову телеканал «360».

По словам психолога, родителям лучше заранее помочь ребенку подготовить учебники, купить канцтовары, тетради, одежду и другие принадлежности.

«Относитесь к этому легче. Это прекрасное время, когда можно учиться всей семьей», — отметила специалист.

Колосова добавила, что не нужно вселять в детей чувство страха школы. Также не стоит допускать агрессивное поведение в адрес детей и упрекать, что «разленились за лето», пишет сайт kp.ru. Специалист пояснила, что ребенок должен идти в детский сад или школу с удовольствием, пишет «Москва 24».

25 августа психолог Роман Таланов в беседе с Life.ru дал советы по подготовке будущих первоклассников к школе. По словам специалиста, наладить режим стоит за две недели до начала учебы, также нужно помочь ребенку адаптироваться к незнакомому коллективу. Таланов отметил, что школа не должна стать для детей испытанием, поэтому нужно обращать внимание на то, в каком состоянии они находятся утром. Также важно не пытаться заранее освоить с ребенком школьную программу, пишет RT.

В тот же день семейный психолог Наталья Наумова перечислила типичные ошибки родителей первоклассников. По словам специалиста, прежде всего нельзя рассказывать ребенку о личном негативном школьном опыте. Кроме того, часто родители обещают всячески поощрять чадо за успехи в учебе: это является распространенной ошибкой. Таким образом родители возлагают на ребенка большую ответственность, что приводит к тревожности, пишет НСН.

22 августа руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская рассказала о способах получить отгул 1 сентября и сходить с детьми на линейку. Так, можно оформить ежегодный отпуск, который «захватит 1-е число», или взять один день за свой счет. Специалист уточнила, что некоторым сотрудникам положен дополнительный отпуск, например за особые условия труда. Его можно использовать для того, чтобы провести День знаний вместе с детьми.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022