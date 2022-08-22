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Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября

Россиянам напомнили, как получить законный выходной 1 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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1 сентября в России не является выходным или праздничным днем, однако есть несколько способов получить отгул в этот день и сходить с детьми на линейку. Об этом в воскресенье, 22 августа, рассказала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская в беседе с агентством «Прайм».

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Отмечается, что можно оформить ежегодный отпуск, который «захватит 1-е число», или взять один день за свой счет.

Специалист уточнила, что некоторым сотрудникам положен дополнительный отпуск, например за особые условия труда. Его можно использовать для того, чтобы провести День знаний вместе с детьми.

Кроме того, донорам положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в любое время, в том числе 1 сентября.

Краснянская также напомнила, что за работу в выходной день или сверхурочно можно получить отгул, однако время стоит заранее согласовать с руководителем.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что все школы Ульяновской области подготовились к началу нового учебного года. В торжественных линейках 1 сентября примут участие 126 тыс. учеников, в том числе свыше 13,7 тыс. первоклассников.

Накануне стало известно, что торжественные линейки 1 сентября в Белгородской области пройдут для всех школьников региона.

До этого, 19 июля, юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева разъяснила «Известиям», что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику и какого порядка должны придерживаться обе стороны.

Она отметила, что некоторым лицам полагаются поблажки и возможность взять отпуск в удобные даты. Например, ими могут воспользоваться мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, а также почетные доноры, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории.

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