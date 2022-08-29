Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что из-за грядущего похолодания и небольшого количества осадков в Рязанской области в течение недели облегчится тушение лесных пожаров.

По его словам, погода будет «помогать» тушить лесные пожары в Рязанской области на следующей неделе. В регионе ожидается понижение температуры и небольшие дожди. Особенно ощутимым похолодание будет с четверга, 1 сентября: дневная температура составит до +16 градусов.

В беседе с ТАСС в понедельник, 29 августа, специалист отметил, что направление ветра кардинально изменится, в результате чего ситуация со смогом в Москве значительно улучшится.

«Ветер будет поступать из Балтики, а с четверга - вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари», — объяснил метеоролог.

Первый лесной пожар в Рязанской области возник 7 августа, второй — 9 августа, а затем пожары разрослись. Запах гари и смога 17 августа пришел в Москву и некоторые области ЦФО. В трех районах Рязанской области введен режим ЧС.

28 августа запах гари усилился в некоторых районах столицы. Его зафиксировали на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке — в районах Перово и Новокосино, пишет сайт kp.ru.

Как рассказал телеканалу «Звезда» замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, причина дыма от лесных пожаров под Рязанью кроется в том, что тлеют очаги в болотистой местности. Тушить там очень тяжело, а техника не пройдет, поэтому огню не дают прорваться из этой зоны. Особо крупные очаги пожара заливают с воздуха.

Накануне, вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. Открытое горение ликвидировано, длина защитной полосы составляет порядка 100 км, ширина — до 20 м в отдельных местах, пишет НСН.

Также 28 августа Вильфанд рассказал, что резкое похолодание ожидается в Москве с 1 сентября. В беседе с RT специалист отметил, что температурный режим в этот день будет больше соответствовать погоде четвертой пятидневки этого месяца. По словам Вильфанда, понедельник, 29 августа, станет последним жарким днем, когда температура будет находиться на отметке +28…+30 градусов. Вильфанд отметил, что во вторник, 30 августа, антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнет медленно отступать на восток. Атмосферное давление снизится сразу на 6-7 мм рт. ст. По словам синоптика, во вторник, 30 августа, воздух будет идти с запада, температура понизится еще на несколько градусов.

В этот же день метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве в ночные часы 3 сентября составит плюс 1-6 градусов тепла, что соответствует климатическим показателям октября. По его словам, 1 сентября ночная температура составит +5-10 градусов, дневная не превысит +9…+14 градусов. Таким образом, москвичей ожидает осенняя погода, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Москва направила на помощь с лесными пожарами в Рязанской области вертолеты и людей. По сведениям МЧС РФ, два из шести очагов лесных пожаров в Рязанской области удалось локализовать. Нет угрозы ни населенным пунктам, ни предприятиям.

25 августа Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, что пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий. По его словам, «в голове пожара есть элементы поджогов», пишет Pravda.Ru.