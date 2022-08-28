Москвичи вновь пожаловались на запах гари

Москвичи утром 28 августа вновь сообщили о резком запахе гари.

Жители столицы пожаловались на взвесь в атмосфере и «непрозрачность» воздуха.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о возвращении смога и запаха гари в Москву в выходные — 27 и 28 августа — из-за пожаров в Рязанской области.

26 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал запах гари безвредным для здоровья граждан, так как превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Вильфанд попросил не преувеличивать степень вреда взвеси и называть ее обычным дискомфортом.

Небольшой смог в Москве и запах гари впервые зафиксировали 17 августа. Особенно сильно его ощущают ночью и рано утром. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. После обращений о запахе гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в столице.