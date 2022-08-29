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В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не получала жалоб на нарушение проведения предвыборной агитации. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 августа.

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«В настоящее время в УИК России не поступало жалоб по вопросам нарушения порядка проведения агитации, требующих вмешательства со стороны УИК России», — заявили в ЦИК.

В 2022 году пройдет 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. Россиянам предстоит выбрать 14 губернаторов, а также депутатов шести заксобраний и 12 городских дум. В ряде субъектов, включая Москву, где ожидаются муниципальные выборы, голосование пройдет в несколько дней — с 9 по 11 сентября.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что единый день голосования — 11 сентября — нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности.

Путин добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. Он отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, есть представители различных партий, в том числе правящей «Единой России».

18 августа в Центральной избирательной комиссии рассказали, что конкуренция во время единого дня голосования 11 сентября будет менее высокой, чем во время федеральной кампании в 2021 году. Это связано не только с меньшим количеством участников, но и с особенностями политической жизни России.

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