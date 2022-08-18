В ЦИК и ОП рассказали об отличиях единого дня голосования в 2022 году

Противостояние западному давлению на Россию и успешный ход военной операции на Украине станут главными факторами, определяющими ход выборов в сентябре и их результаты.

Как рассказали «Известиям» в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), конкуренция во время единого дня голосования, 11 сентября, будет менее высокой, чем во время федеральной кампании в 2021 году. Это связано не только с меньшим количеством участников, но и с особенностями политической жизни России.

«Каждая кампания, конечно, по-своему уникальна. Но не думаю, что эта будет сильно конкурентной, а также серьезной по количеству нарушений. Во-первых, это не федеральная кампания, как это было в 2021 году, когда были выборы депутатов Государственной думы. Во-вторых, сейчас всё внимание россиян приковано к специальной военной операции», — заявил «Известиям» член ЦИК Евгений Колюшин.

По его словам, нарушения, скорее всего, будут, но вряд ли их количество окажется большим.

Это мнение разделяет и глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) России Максим Григорьев.

«Мы имеем два фактора, которые больше всего сегодня оказывают влияние на выборы. С одной стороны, увеличившееся внешнее давление и вмешательство в дела РФ. Это уже не скрывается и делается напрямую. Как известно, на это выделяется большое финансирование. Но одновременно мы наблюдаем патриотическую консолидацию общества. Все политические партии заявляют о поддержке специальной военной операции и на этом выигрывают», — пояснил он «Известиям».

Поэтому, по его словам, в какой-то степени избирательная кампания становится более предсказуемой и простой для тех политических сил, которые высказывают мнение, разделяемое сегодня большинством россиян.

При этом Максим Григорьев обратил внимание на то, что система общественного контроля с каждым годом в России становится всё сильнее, поэтому массовых нарушений на этих выборах ждать не стоит.

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