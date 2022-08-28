Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о фашистах в обществе США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что «в американском обществе бушует фашизм» 28 августа в своем Telegram-канале.

«Всё. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», — говорится в публикации.

Она добавила, что Карин Жан-Пьер вслух сказала те вещи, о которые «многие только догадывались».

«Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» — отметила Захарова.

Днем ранее, 27 августа, Мария Захарова заявила, что сутью дипломатии США является создание очагов напряженности в мире. Так она прокомментировала интервью американского посла в Японии Ричарда Эмануэля, который откровенно рассказал о принципах своей работы.