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Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев

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Фото: Global Look Press/CNP/Yuri Gripas
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Президент США Джо Байден обвинил Республиканскую партию в содержащей «полуфашизм» идеологии, чтобы дискредитировать ее и надавить на избирателей перед выборами в конгресс. Об этом написала газета The Washington Post 25 августа.

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Издание отметило, что риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой. С ее помощью он рассчитывает добыть для своей партии преимущество на грядущих выборах в парламент после падения популярности его администрации.

«То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный звон по экстремальной философии Make America Great Again. Это не только [бывший президент США] Трамп, это вся философия, которая лежит в основе [Республиканской партии]. Я собираюсь кое-что сказать: это похоже на полуфашизм», — приводит газета слова Байдена.

Издание заметило, что Байден прямо запугивает своих избирателей якобы катастрофическими последствиями возможной победы республиканцев, чтобы получить как можно больше финансовой поддержки от них. Помимо этого, администрация Байдена подчеркнула, что курс на конфронтацию и дискредитацию республиканцев будет продолжен.

«Я думаю, что американцы осознают реальность того, что положение с республиканцами так резко изменилось. Запомните мои слова: если демократы проиграют промежуточные выборы, республиканцы перейдут к уничтожению выбора по всему миру», — сказал Байден.

Демократы считают, что их положение перед выборами в Конгресс улучшилось, так как общественное мнение начало склоняться в их пользу после отмены Верховным судом США федерального права на аборты.

Республиканцы, напротив, полагают, что действия Байдена показывают политическое преимущество их партии, рассматривая действия американского президента как предательство электората демократов.

«Инфляция президента Байдена сокрушает работающие семьи, и его ответ заключается в том, чтобы отдать еще больше государственных денег элите с более высокими зарплатами. Демократы буквально используют деньги работающих американцев, чтобы попытаться купить себе немного энтузиазма у своей политической базы», — раскритиковал действия американского президента глава республиканской фракции в Сенате США Митч Макконнелл.

12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что в Америке может возникнуть репрессивный режим из-за внутренних врагов. Он отметил, что с момента основания Соединенных Штатов Америки — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой. И здесь Сорос призвал опасаться «правых экстремистов».

24 мая журналист Джей Би Шерк заявил, что во время правления Джо Байдена страна стала похожа на «тонущий корабль». По его мнению, политика Белого дома грозит республике «общенациональным самоуничтожением».

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