Байден подтвердил свою позицию о полуфашизме в рядах республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашиской идеологии в рядах республиканцев.

Перед отлетом на выходные дни в Дэлавер глава Белого дома провел беседу с журналистами, в ходе которой сотрудники СМИ попросили американского лидера пояснить, что именно он имел в виду.

«Вы знаете, что я имею в виду», — ответил Байден.

25 августа глава Белого дома обвинил Республиканскую партию в содержащей «полуфашизм» идеологии, нацеленной на дискредитацию и давление на избирателей перед выборами в конгресс. По данным The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой.

Таким образом он старается добыть для своей партии преимущество на грядущих выборах в парламент после падения популярности его администрации.

Как отмечает издание, демократы считают, что их положение перед выборами в конгресс улучшилось, так как общественное мнение начало склоняться в их пользу после отмены Верховным судом США федерального права на аборты.

Республиканцы, напротив, полагают, что действия Байдена показывают политическое преимущество их партии, рассматривая шаги президента как предательство электората демократов.

12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что в Америке может возникнуть репрессивный режим из-за внутренних врагов. Он отметил, что с момента основания страны — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой.