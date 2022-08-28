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Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
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Страны Европейского союза должны ввести ограничения в отношении цен на электроэнергию, отделить ее от стоимости энергоносителей и не допустить якобы влияния президента России Владимира Путина на ценообразование. Такое заявление 28 августа сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — приводит слова политика Wiener Zeitung.

Для решения проблем с ростом цен на электричество Нехаммер призвал все 27 стран ЕС объединиться и ввести ограничения.

«Цена на электроэнергию должна быть отделена от цены на газ, и она должна приблизиться к фактической затрате на выработку», — считает канцлер.

Отмечается, что инициатива Нехаммера была поддержана в Федеральной экономической палате Австрии (WKÖ), которая также выступила за немедленные меры.

«Во времена, когда ценообразование на рынке не работает нормально, необходимы быстрые специальные меры для сдерживания цен на газ и электроэнергию, потому что там, где есть воля, есть способ», — сказали президент WKÖ Харальд Марер и генеральный секретарь WKÖ Карлхайнц Копфан.

3 августа обозреватель газеты Svenska Danblaget подверг критике тезис о том, что коллапс шведской энергетической системы произошел по личной вине Владимира Путина. Напротив, риск нехватки электроэнергии на юге Швеции обусловлен остановкой атомных реакторов, которые ранее снабжали электроэнергией значительную часть страны. В энергетических проблемах Швеции могут быть виновны только шведские энергетики и власти страны, считает автор.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина и бывшего президента Германии Герхарда Шредера в Москве. Во время визита немецкого политика Путин объяснил ему, что причиной энергетического кризиса в Европе стали санкции ЕС, наложенные на Россию, и ситуации с турбинами для газопровода «Северный поток».

25 августа цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа в ряде стран Евросоюза поднялась выше €700 за 1 МВт·ч, тем самым обновив исторические максимумы.

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

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