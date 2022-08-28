The Washington Post заявила о неготовности США к пандемии

Американская газета The Washington Post считает, что власти США практически не занимаются подготовкой страны к потенциальной будущей пандемии. Об этом газета написала в субботу, 27 августа.

«Уроки пандемии многочисленны, угроза реальна, но подготовка к следующему разу — амбициозный и решительный дух Соединенных Штатов — почти полностью отсутствует», — подчеркивают авторы материала.

Как утверждается в статье, готовность к пандемии должна стать неотложным приоритетом для Белого дома, конгресса и народа США.

Также, по мнению редакции The Washington Post, власти должны внедрить устойчивые и широкомасштабные меры в сферу здравоохранения. Если Соединенные штаты не изменят своей риторики, кризисов станет больше, и вполне вероятно, что это произойдет в скором времени, отмечается в материале.

Издание приводит данные о распространении в стране оспы обезьян до более чем 16 920 случаев примерно за три месяца. По мнению авторов статьи, это серьезно перегрузило системы общественного здравоохранения и привело к потере контроля над ситуацией.

4 августа в США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. По мнению властей, такое решение должно помочь в ускорении работы над вакциной от заболевания.

В отдельных районах США уже действует режим чрезвычайной ситуации. Например, 29 июля об этом было объявлено в городе Сан-Франциско и штате Нью-Йорк.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.