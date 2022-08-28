Украинцам посоветовали запастись на зиму теплыми одеялами и одеждой

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко порекомендовал жителям страны запасаться одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет издание The Guardian.

Газета сообщает, что, по словам Витренко, во время отопительного сезона на Украине температура в помещениях составит 17–18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим глава «Нафтогаза» советует гражданам приготовить теплые вещи перед наступлением холодов.

Витренко также добавил, что отопительный сезон начнется в этом году позже, а в следующем закончится раньше.

«Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. (Без импорта газа. — Ред.) на крупных участках Украины будут блэкауты», — приводит The Guardian слова главы компании.

Витренко подчеркнул, что его стране для закупки газа нужно $10 млрд. По его мнению, союзники Украины понимают, что страна нуждается в этих средствах, но он сомневается в том, что Киев сможет их получить.

Ранее 28 августа стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа. Сообщалось, что компания «Нафтогаз» перечислит в госбюджет средства, которые получит от реализации газа, приобретенного на эти деньги.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки $3300 за 1 тыс. куб. м, и признал: для Украины отопительный сезон – 2022/23 станет «очень опасным и очень острым».

16 августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города активно закупать дрова и сообщил, что городская администрация закупает к зиме печки-буржуйки. Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеообращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.