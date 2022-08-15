Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что грядущей зимой уровень температуры в домах в украинской столице может опуститься ниже нормы и составить 18–19 градусов.

«Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — цитирует слова киевского мэра издание «Бабель».

Также он добавил, что в столице могут быть перебои с электричеством, и в этом случае власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

12 августа сообщалось, что в Германии этой осенью и зимой вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Ранее, 9 августа, Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.